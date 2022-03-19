«Они сами загнали себя в тупик, посмотрим, как выйдут из него». Лавров — о Западе
Глава МИД Лавров: Россия не выдвинет инициативу по налаживанию отношений с Западом
Российская сторона после введенных санкций не собирается идти навстречу западным странам и проявлять инициативу в налаживании отношений. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
«Они сами загнали себя в тупик, посмотрим, как выйдут из него», — заявил дипломат.
Лавров отметил, что на переговорах между Россией и Украиной делегацию последней полностью контролируют США и не позволяют дать согласие даже на самые минимальные требования России.
Глава МИД пояснил, что у страны не было иного выбора, кроме проведения специальной военной операции.
«Нам удалось сорвать антироссийский проект», — заключил он.
Ранее глава офиса президента и член делегации Украины Михаил Подоляк предположил, что российско-украинские переговоры могут затянуться еще на несколько недель.