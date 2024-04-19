19 апреля 2024, 22:55
Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом
Минобороны Молдавии отказало поисковому движению в выделении почетного караула
Министерство обороны Молдавии отказалось выделить почетный караул для проведения церемонии захоронения останков советских военнослужащих на Шерпенском плацдарме. Об этом в Telegram-канале сообщил глава национального организационного комитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович.
По словам Петровича, молдавское оборонное ведомство отказало поисковому движению в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад при освобождении страны от фашизма. В этом году причиной отказа послужило празднование Дня Национального флага, в котором будут задействованы, по словам министерства, все 6,5 тысячи военнослужащих.
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«Не армия, а шапито какое-то, которое постоянно что-то отмечает. Независимость, День флага, Ночь музеев, День взятия Бастилии, День сурка», — сыронизировал глава оргкомитета.
Суд Молдавии одобрил поправки в конституцию, касающиеся евроинтеграции и проведения референдума, который намечен на 20 октября 2024 года.
Политолог Юрий Светов считает, что Молдавия — одна из пяти горячих точек на планете, где может разгореться полномасштабная война с претензией на третью мировую. Власти Молдавии стремятся слиться с Румынией и попасть в Евросоюз, а Приднестровье и Гагаузия не хотят никуда интегрироваться.
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