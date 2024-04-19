Мир 19 апреля 2024, 00:27 5 новых войн? Политолог назвал самые горячие точки планеты, где вот-вот вспыхнет война Политолог Светов перечислил горячие точки на планете, где может вспыхнуть война Unsplash

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Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну — ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.

Локальные конфликты кому-то нужны

Светов отметил пять ключевых точек, где высока вероятность перерастания недовольства и локальных стычек в полномасштабную войну. Все события, кратковременно вспыхивающие то тут, то там — это только преддверие мирового апокалипсиса. Локальные конфликты всегда кому-то выгодны, крупные мировые игроки зарабатывают на них немалые деньги.

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Интерес к Украине постепенно сходит на нет, потому что на мировой арене появляются новые супермаркеты в виде крупных локальных конфликтов. Например, уже полыхающий Ближний Восток. Израиль не остановится, пока не получит желаемое, а что это — станет известно в ближайшее время. Конфликт на Ближнем Востоке постепенно превращается в вялотекущее убийство на годы.

Молдавия и Сербия хотят стать частью «золотого миллиарда»

Второй горячей точкой эксперт отметил Балканский полуостров. Скорее всего военный конфликт ждет Сербию и Молдавию, но не друг с другом, а с соседями. Например, Молдавия начнет противостояние с Приднестровьем и Гагаузией. Молдавское правительство стремится сделать страну частью Румынии.

«Ради чего и президент приняла гражданство Румынии и молдавский язык переименован в румынский. Или второе — вступить в состав Европейского союза, ради чего осенью будет проведен референдум. С этим не соглашается Приднестровье, которое не хочет ни в Румынию, ни в Европейский союз. И Гагаузия, которая тоже об этом говорит», — отметил политолог Юрий Светов.

Сербская элита преследует те же цели — стать частью «золотого миллиарда», однако не все согласны стать вассалами тех, кто недавно бомбил страну во время югославского конфликта. Запад пользуется разделением мнений в сербском сообществе, отметил эксперт. Сербия нужна ЕС для того, чтобы та стала послушной и отказалась от притязаний на Косово.

Аппарат Президента Республики Армения

Инструмент манипуляции

Евросоюз стал инструментов манипуляции целыми народами. Следующими претендентами на роль участника смертельного для народа конфликта станут страны Южного Кавказа. Армению и Грузию поманили в ЕС, в итоге их ждет судьба Украины — голод, война, смерть, исчезновение.

Армению непременно стравят с Азербайджаном. После военной угрозы и обретения Карабаха, Азербайджан будет пробовать эти же методы вновь, а Европа их одобрит. При этом Армении они пообещают поддержку.

«И это может подтолкнуть к соблазнам действовать таким же образом ту же Грузию, где вскоре пройдут парламентские выборы, а потом та партия, которая придет к власти, попытается сделать с Абхазией и Южной Осетией то, что сделал Азербайджан с Нагорным Карабахом», — предрек Светов.

Политолог упомянул ситуацию в африканских странах, а также замороженный конфликт в Южной и Центральной Америке, где Венесуэла предъявила притязания Кооперативной Республике Гайане на нефтеносные территории. Но наиболее вероятным эксперт назвал конфликт между Китаем и Тайванем.

«Соединенные Штаты, с одной стороны поддерживая принцип одного Китая, тем не менее вооружают Тайвань. И все время предупреждают, что столкновение между США и Китаем возможно именно из-за Тайваня» Юрий Светов Политолог

Политолог уверен, что мировая война начнется не на Ближнем Востоке, потому что США не допустят этого. Суэцкий канал играет слишком важную роль в торговле нефтью.

Вероятность перерастания конфликта в мировую войну сохраняется в зоне СВО. Но для этого необходимо столкновение ядерных держав.