Мир 16 апреля 2024, 17:00 Правки в конституцию по референдуму о вступлении в ЕС одобрили в Молдавии Санду: референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз может состояться 20 октября РИА «Новости»

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Конституционный суд Молдавии одобрил поправки в конституцию, касающиеся евроинтеграции и проведения референдума по этому вопросу, сообщила председатель суда Домника Маноле. Ее процитировало РИА «Новости».

«Коллегия судей КС, рассмотрев запрос депутатов парламента, дала положительное заключение на внесение изменений в основной закон и проведение референдума», — информировала Маноле.

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Предполагается, что мероприятие состоится 20 октября 2024 года — предполагаемую дату назвала президент Молдавии Майя Санду в соцсети. По ее данным, предлагаемый для голосования вопрос будет единственным: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?».

В марте СМИ писали, что европейские чиновники тайно ведут подготовку к предполагаемой интеграции Украины и Молдавии и «ряда западнобалканских стран» в Евросоюз.