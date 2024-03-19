Мир 19 марта 2024, 23:30 Минобороны Франции ответило на слова Нарышкина об отправке войск на Украину Минобороны Франции опровергло слова Нарышкина об отправке войск на Украину РИА «Новости»

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Министерство обороны Франции назвало дезинформацией заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о решении страны отправить свои войска на Украину. Об этом ведомство написало в социальной сети Х.

«Информация, распространяемая Сергеем Нарышкиным, директором СВР России, является частью систематической массовой дезинформации, применяемой Россией», — подчеркнули французские военные.

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Ранее Нарышкин заявил, что Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Первая группа составит около двух тысяч человек. При этом, по словам директора СВР, во французской армии сильно обеспокоены ростом числа граждан страны, которые погибли на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки боеприпасов и военной техники на Украину.