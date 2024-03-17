Власть 17 марта 2024, 12:15 Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия ВСУ Захарова: Макрону стоит прекратить поставлять оружие ВСУ, спонсируя терроризм РИА «Новости»

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Французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно прекратить поставлять ВСУ военную технику и боеприпасы. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на его предложение о прекращении огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм», — сказала она.

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Захарова также посоветовала французскому президенту не забывать о проблемах в других странах и выдвинуть аналогичное предложение сторонам конфликта на Ближнем Востоке. Дипломат добавила, что от мнения Франции наверняка там многое зависит.

Ранее в газете Parisien привели слова Макрона о том, что французская армия может при необходимости начать наземные операции на Украине. Президент добавил, что не желает подобного развития событий и не будет выдвигать такой инициативы, однако есть вероятность, что «в определенный момент» это станет неизбежным.