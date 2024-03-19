Важное 19 марта 2024, 17:13 Франция начала готовить контингент для отправки на Украину Нарышкин: Франция готовит около двух тысяч военных для отправки на Украину Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. На первом этапе он составит около двух тысяч военных, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, чьи слова привело РИА «Новости».

При этом во французской армии заметно обеспокоены возросшим числом граждан страны, которые погибли на Украине, добавил глава СВР.

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Военные во Франции опасаются, что крупное подразделение не удастся незаметно перебросить и расквартировать на Украине, сообщил RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки боеприпасов и военной техники на Украину. Таким образом дипломат ответила на идею французского лидера остановить боевые действия в зоне СВО во время Олимпийских игр в Париже.