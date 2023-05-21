Мир 21 мая 2023, 23:02 Минобороны Белоруссии пообещало отрезвить горячие головы в Европе Минобороны Белоруссии: Минск готов отрезвить горячие головы в Европе за агрессию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, которые захотят проявить агрессию в отношении Белоруссии. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил помощник министра обороны республики Леонид Касинский.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — подчеркнул представитель белорусского оборонного ведомства.

Реклама

Так Касинский отреагировал на вопрос, станет ли размещение ТЯО на территории Белоруссии «отрезвляющим душем для некоторых горячих голов в Европе». Помощник министра отметил, что белорусские летные силы прошли переоборудование, чтобы иметь возможность переносить тактическое ядерное оружие. Военных научили работать с ракетными системами «Искандер».

Россия планирует закончить строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии до 1 июля. Страны Евросоюза ранее осудили решение России о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.