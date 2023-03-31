31 марта 2023, 19:54
ЕС оценил планы Белоруссии по размещению ядерного оружия
Евросоюз осудил размещение ядерного оружия в Белоруссии на заседании СБ ООН
Страны Евросоюза осудили заявление России о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом представитель ЕС заявил во время выступления на Совбезе ООН.
В СБ ООН 31 марта провели заседание, одной из тем которого стали планы России разместить ТЯО в Белоруссии.
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Постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя в ходе своего выступления отметил, что в ядерной войне победителей быть не может, но заявления Запада о нанесении России стратегического поражения требуют принять ответные меры.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угрозы стран Запада о введении новых санкций не повлияют на планы России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.
Владимир Путин объявил, что работы по строительству специального хранилища для размещения тактического ядерного оружия завершат в Белоруссии к 1 июля. Он добавил, что окончательное решение приняли после заявления замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая анонсировала поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном.
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