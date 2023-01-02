Мир 02 января 2023, 21:32 Белоруссия заявила о готовности к любым событиям после падения украинской ракеты Полковник Булавко: Белоруссия готова к любым событиям после падения украинской ракеты РИА «Новости»

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Белорусская армия готова к любому развитию событий после падения украинской ракеты на территории страны. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.

«На сегодня, если смотреть в будущее, хотя бы на год вперед, то и Вооруженные силы, Военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета», — сказал он.

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По словам военного, руководство республики здраво оценивает обстановку и принимает адекватные решения. Сейчас у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности.

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Как подчеркнул Булавко, жители Белоруссии могут заниматься своими делами и спокойно спать. При этом он назвал из ряда вон выходящим случай с упавшей украинской ракетой.

«В качестве шутки [могут] какой-нибудь дрон отправить на нашу территорию», — не исключил полковник.

Система противовоздушной обороны Белоруссии сбила украинскую ракету зенитного ракетного комплекса С-300 утром 29 декабря 2022 года. Снаряд упал на сельскохозяйственное поле в Брестской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен случившимся.