Армения обвинила Азербайджан в нарушении границы

Азербайджанские военные нарушили границу Армении в Сюникской области утром 12 мая. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджанские вооруженные силы перешли государственную границу в районе Черного озера, углубившись на 3,5 километра, фактически они пытаются взять в окружение Черное озеро. Конечно, эти действия недопустимы для Армении, потому что это посягательство против суверенной территории Республики Армения», — цитирует сайт кабмина Пашиняна.

Глава армянского правительства назвал действия азербайджанских военных «по уточнению границ» диверсионным переходом.

«Они (азербайджанские военные — прим. ред.) пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются фальшивыми», — добавил Пашинян. По его словам, Армения не может смириться с этой ситуацией.

В начале недели парламент Армении во второй раз не избрал Никола Пашиняна на пост главы правительства. Теперь его распустят по закону. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, согласно которому досрочные выборы в Национальное собрание пройдут 20 июня.