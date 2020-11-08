Минобороны Армении опровергло заявления Алиева о взятии Шуши

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление президента Азербайджана о взятии Шуши. Он заявил, что бои там еще продолжаются.

«Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам», — написал он на своей странице в Facebook.

Утром президент Ильхам Алиев заявил, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. Он также добавил, что из-за этого 8 ноября навсегда войдет в историю страны. Как он сам сказал, «28 лет Шуша была под оккупацией». Кроме того, Алиев заявил, что победу удалось одержать на этой территории путем военных действий, а не мирных переговоров.

Обострение конфликта двух стран произошло 27 сентября. С того дня Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. С начала конфликта стороны трижды достигались договоренности о прекращении огня, но почти сразу же нарушали их.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что делает все возможное, чтобы в Карабахе прекратились военные действия. Накануне он обсудил со своим коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию по Карабаху и договорился о сотрудничестве.