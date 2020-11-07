резидент РФ Владимир Путин обсудил со своим коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию на Карабахе и договорился о сотрудничестве. Они пообщались по телефону, разговор состоялся по инициативе Анкары.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, Эрдоган заявил российском президенту о необходимости убедить правительство Армении в начале переговоров.

Пресс-служба Кремля назвала разговор обстоятельным. Обе стороны подтвердили готовность к совместному поиску мирного решения конфликта.

Для Еревана будет приемлемым размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта. Они могут стать самой эффективной сдерживающей силой в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью германской телекомпании ARD. По его мнению, это вопрос не столько политический, сколько практический, так как Россия в регионе присутствует.

«Миротворцы — означает также оперативное реагирование. Могу также указать на языковые, коммуникационные аспекты. Мы продолжаем считать, что деятельность российских миротворцев может быть самой эффективной с этой точки зрения», — отметил Пашинян.

Размещение турецких миротворцев он напротив счел невозможным. Пашинян подчеркнул, что именно Анкара привела наемников и террористов в регион.

«Трудно представить, чтобы страна с подобной ролью смогла бы участвовать в миротворческом процессе», — сказал Пашинян.

На днях МИД России получил данные о переброске в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном наемников из незаконных вооруженных формирований.