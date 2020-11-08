«Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу», — отметил он.

По словам Алиева, «28 лет Шуша была под оккупацией». Азербайджан одержал эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными, заявил президент.

Шуша — второй по величине город Нагорно-Карабахской республики. Он расположен в 11 километрах от Степанакерта, столицы НКР.

Армения пока не комментировала заявление Алиева.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Оппоненты сели за стол переговоров по инициативе Москвы 9 октября, за 10 часов обсуждений стороны договорились прекратить военные действия с 10 октября, обменяться пленными и телами погибших. Однако вскоре Армения и Азербайджан снова заговорили о нарушении соглашения.

Всего с начала конфликта стороны трижды достигались договоренности о прекращении огня, но практически сразу же начинали обвинять друг друга в их нарушении.

Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Карабах 5 ноября. В зону конфликта попадают наемники из незаконных вооруженных формирований (например, из Сирии).