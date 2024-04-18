Мир 18 апреля 2024, 06:49 Министры финансов стран G7 назвали условие разморозки российских активов Заявление G7: российские активы останутся замороженными до возмещения ущерба РИА «Новости»

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В Вашингтоне завершилась встреча министров финансов и глав центробанков стран G7. Они объявили, что продолжат искать способы использовать замороженные российские активы и разблокируют их только в случае возмещения ущерба Украине, сообщил «Интерфакс».

Представители «Большой семерки» выпустили заявление по итогам мероприятия. Они пообещали рассмотреть все возможные способы для использования активов на помощь Украине. Конкретные предложения представят на июньском саммите в Италии.

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«Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться заблокированными», — объявили участники встречи.

США предложили выпустить облигации на 50 миллиардов долларов под залог российских активов. Германия и Франция настороженно отнеслись к идее.