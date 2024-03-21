Мир 21 марта 2024, 18:43 США предложили выпустить облигации под залог российский активов Bloomberg: США предложили выпустить облигации на $50 млрд под залог активов РФ РИА «Новости»

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Соединенные Штаты предложили странам G7 разработать систему по использованию замороженных активов России, чтобы выпустить облигации на 50 миллиардов долларов. Полученные деньги планируют передать на нужды Украины, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, эта идея пока находится на рассмотрении. Однако несколько стран с настороженностью отнеслись к такой инициативе. В частности, Германия и Франция опасаются конфискации замороженных активов России в отличие от Эстонии, которая призывает союзников «быть смелее» и реализовать предложение.

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Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны G7 не смогли договориться по поводу конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, так как лидеры некоторых государств осознают возможные последствия этого поступка.