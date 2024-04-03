Мир 03 апреля 2024, 01:21 Лидеры стран G7 в очередной раз попытаются конфисковать российские активы в пользу Украины МИД Британии: странам G7 перед саммитом предоставят план о передаче активов РФ IMAGO/Thomas Koehler / Global Look Press

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Предложения о способах передаче Украине замороженных активов России предоставят министерства стран G7 своим лидерам перед саммитом в июне. Об этом рассказала замглавы МИД Великобритании по делам Европы Нусрат Гани в ответ на вопрос депутата парламента.

«Мы продолжаем тесно работать с союзниками, включая Еврокомиссию, чтобы изучить все законные пути использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины», — говорится в письменном ответе Гани.

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На саммите в феврале лидеры G7 поручили министерствам разработать план по передаче российских активов Украине. Отчет должны предоставить до саммита «Большой семерки» в июне.

Ранее Евросоюз отказался передавать Украине пять миллиардов евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов.