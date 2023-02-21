Мир 21 февраля 2023, 04:58 Министры финансов G7 обсудят антироссийские санкции 23 февраля Reuters: главы минфинов «Большой семерки» 23 февраля обсудят санкции против России РИА «Новости»

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Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки заявил о планах провести 23 февраля встречу с министрами финансов и руководителями центробанков стран «Большой семерки» перед заседанием G20 в Бангалоре. Эту информацию распространило агентство Reuters.

Главной темой переговоров станут антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Кроме того, участники встречи намерены обсудить помощь Киеву, заявил Судзуки журналистами.

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По данным источников агентства Kyodo, Судзуки намерен объяснить планы оказания помощи Украине через новый фонд. Его организуют при содействии Всемирного банка.

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Япония, которая в 2023 году председательствует в G7, в мае проведет саммит в Хиросиме. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил, что западные страны с задержкой перечисляют обещанную помощь. По итогам 2022 году Киев получил лишь половину от того, что анонсировали США и европейские страны.

Украине перечислили лишь 31 миллиард из 64 миллиардов евро. Одновременно Запад передает вооружение и боеприпасы для нужд ВСУ.