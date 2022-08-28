Министры ЕС признались, что собираются приостановить соглашение по визам с Россией

Министры иностранных дел Евросоюза собираются приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Три европейских чиновника — участника тематических переговоров не удержались и рассказали FT, что выкажут поддержку этому решению на двухдневной встрече в Праге.

Если они пойдут на подобное, то подавшим заявления на визу стран — членов ЕС россиянам придется собирать больше документов, они будут дольше рассматриваться и денег в итоге больше попросят.

Один из этих министров заявил, будто Европа сейчас находится «в исключительной ситуации» и она якобы «требует исключительных шагов». Он назвал неуместным присутствие русских туристов «в наших городах, на наших берегах».

Ранее стало известно, что Франция и Германия выступили за то, чтобы страны Евросоюза продолжили выдавать разрешение на въезд гражданам России, которые «не связаны с властями». Речь идет о студентах, артистах, ученых и специалистах.

Министры обсудят разные варианты компромиссного плана. В частности, условия получения виз россиянами станут жестче: в ЕС могут ввести дополнительные бюрократические механизмы. Этот вопрос будет на повестке встречи глав МИД, которая состоится 31 августа в Праге. Власти Чехии предложили приостановить действие упрощенного визового режима между Евросоюзом, Россией и Белоруссией.