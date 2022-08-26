Отказ Евросоюза от полного ограничения выдачи виз россиянам подтолкнул Чехию на поиск компромиссного решения. Глава МИД Ян Липавский предложил приостановить упрощенный визовый режим между странами Евросоюза и Россией. Это усложнит и сделает дороже получение виз для граждан РФ. Информация об этом появилась в Bloomberg.

Власти Чехии предложили полностью приостановить действие упрощенного визового режима между ЕС, Россией и Белоруссией. В таком случае россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявление на получение визы, но им потребуется собрать больший пакет документов. Также увеличится время рассмотрения заявки и вырастет визовый сбор — с 35 до 80 евро.

Председательствующая в Евросоюзе Чехия вынесет предложение на обсуждение во время неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая намечена на следующую неделю и пройдет в Праге.

Против полного запрета выдачи виз россиянам выступили ряд стран, в основном те, экономика которых зависит от туризма. Брюссель отметил, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает полного прекращения краткосрочных виз.