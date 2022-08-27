Франция и Германия отказались поддержать бойкот по выдаче виз россиянам

Франция и Германия выступили за то, чтобы страны Евросоюза продолжили выдавать разрешение на въезд гражданам России, которые «не связаны с властями». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный к встрече глава МИД государств ЕС в Праге.

Речь идет о студентах, артистах, ученых и специалистах.

«Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», — следует из документа.

Министры обсудят разные варианты компромиссного плана. В частности, условия получения виз россиянами станут жестче — в ЕС могут ввести дополнительные бюрократические механизмы. Этот вопрос будет на повестке встречи глав МИД, которая состоится 31 августа в Праге. Власти Чехии предложили приостановить действие упрощенного визового режима между Евросоюзом, Россией и Белоруссией.