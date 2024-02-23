Мир 23 февраля 2024, 15:45 Министра обороны Северной Кореи включили в пакет антироссийских санкций Евросоюз включил министра обороны КНДР Кан Сун Нама в 13-й пакет санкций Unsplash

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Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам попал в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте Европейской комиссии.

«Пакет еще больше углубляет наши действия по предотвращению приобретения Россией западных чувствительных технологий для российских вооруженных сил», — указали в ЕК.

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В новый список попали 10 российских компаний и физических лиц, якобы причастных к поставкам северокорейского вооружения в Россию. Также под санкциями оказался министр обороны КНДР Кан Сун Нам, несколько предприятий и частных лиц из Белоруссии.

Ранее стало известно, что США введут против России более 500 экономических ограничений. Они затронут компании, которые связаны с российской энергетикой и оборонным сектором, а также с лицами, «имеющими отношение к заключению Алексея Навального».