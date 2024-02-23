23 февраля 2024, 15:10
США введут новые антироссийские ограничения
Байден анонсировал введение более 500 санкций против РФ и иностранных компаний
США введут против России более 500 экономических ограничений. Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.
Санкции затронут компании, связанные с российской энергетикой и оборонным сектором, а также лица, имеющие отношение к тюремному заключению Алексея Навального.
Реклама
«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России», — процитировала Байдена пресс-служба.
По словам американского лидера, США с помощью экономических ограничений попытаются повлиять на доходы России в энергетической отрасли. Американские санкции также введут в отношении почти 100 компаний, поддерживающих тем или иным образом российскую оборонную промышленность.
«И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», — заключил Байден.
Ранее страны Евросоюза внесли в 13-й пакет санкций иностранные компании, которые помогают России «в обходе торговых ограничений» и поддерживают ее ВПК. В список вошли организации из Турции, Китая, Казахстана, Сербии, Таиланда, Индии и Шри-Ланки.
США
Белый дом в США
Отношения
Санкции
Россия
Украина
Алексей Навальный
Джо Байден
Экономика
Реклама
Реклама