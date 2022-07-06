Министр Британии по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подал в отставку. Об этом сообщила радиостанция LBC.

«Брендон Льюис подал в отставку с поста министра по вопросам Северной Ирландии, став третьим министром кабинета (Джонсона), который ушел в отставку», — привело РИА «Новости» сообщение радиостанции в Twitter.

При этом журналист Sky News уточнил в соцсети, что источники, близкие к Льюису, заявляют, что министр еще не ушел в отставку.

Продолжающиеся второй день отставки членов правительства Великобритании ничем не грозят политической системе страны, однако непременно окажут влияние на Консервативную партию. Ее лидер Борис Джонсон может получить вотум недоверия от своих же соратников и досрочно покинуть пост премьер-министра, отметил в беседе с «360» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В резиденции британского премьера собрались несколько членов его кабинета, сообщил 6 июля телеканал Sky News. По данным журналистов, собравшиеся уговаривают Джонсона сложить полномочия добровольно. Большая часть депутатов правящей Консервативной партии британского парламента отказалась поддержать премьер-министра страны.