Джонсон лишился доверия большинства консерваторов

Большая часть депутатов правящей Консервативной партии британского парламента отказалась поддержать премьер-министра страны Бориса Джонсона. С таким заявлением на встрече главы правительства с координационным комитетом Палаты общин выступила депутат от Лейбористов Мег Хиллиер.

Она подчеркнула, что о своем недоверии Джонсону уже высказались 182 депутата от Консерваторов, при этом общая численность фракции составляет 358 человек.

«Вы потеряли доверие более чем половины депутатов своей партии. Без поддержки собственной партии вы не можете ответственно и эффективно руководить государством. Каковы бы ни были наши политические противоречия, я уважаю премьерский пост, но боюсь, что потеряла всякое уважение лично к вам, как и веру в вашу способность управлять этой страной», — привел обращение Хиллиер к Джонсону ТАСС.

В Консервативной партии наметился настоящий раскол. Ушедшие с поста министры финансов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид Джавид сохранили свои депутатские мандаты. Но вслед за ними правительство покинули еще 36 человек.

В июне Джонсона уже пытались сместить с должности лидера Консервативной партии, но тогда в его поддержку высказались 211 депутатов, а против проголосовали 148. По действующим правилам новый вотум недоверия партия может внести только через год.

По данным СМИ, Консерваторы готовы пойти на изменение собственного устава, хотя альтернативного кандидата на премьерский пост у них нет. Если Джонсон сохранит свое место на Даунинг-стрит до 23 июля, то какое-то время он поживет спокойно. С этой даты парламент уходит на каникулы.

Как сообщил телеканал Sky News, сегодня в резиденции британского премьера собрались несколько членов его кабинета. Журналисты заявили, что они уговаривают Джонсона сложить полномочия добровольно.

При этом среди приехавших чиновников нет ни одного, кто публично высказывался в поддержку Джонсона.