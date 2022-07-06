«Дамоклов меч». Джонсону грозит вотум недоверия от собственной партии

Продолжающиеся второй день отставки членов правительства Великобритании ничем не грозят политической системе страны, однако непременно окажут влияние на консервативную партию. Ее лидер Борис Джонсон может получить вотум недоверия от своих же соратников и досрочно покинуть пост премьер-министра. Об этом «360» заявил политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Все это приведет к вотуму недоверия Джонсону. Пока он держится на том, что недавно ему выразили вотум доверия. По английской традиции и законам сейчас выдвигать ему вотум недоверия не положено. Парламентарий от консервативной партии требует это правило отменить, тогда ему выносят вот недоверия и Джонсон уходит», — сказал он.

Журавлев отметил, что парламентское большинство останется у консервативной партии, однако оно продержится до ближайших выборов.

«Вотум недоверия Джонсону от его же партии — большой удар по самой партии. Но политической системе Великобритании ничего не грозит. Ей 300 лет, она отработана на все», — добавил политолог.

Накануне главы Министерства финансов и Минздрава Великобритании подали заявления об отставке. Также покинули посты личные секретари, депутаты-консерваторы Сакиб Бхатти, Никола Ричардс и Джонатан Гуллис.

Также сложили полномочия парламентские личные секретари, депутаты-консерваторы Джонатан Гуллис, Никола Ричардс и Сакиб Бхатти.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин заявил «360», что консервативная партия может вынудить Джонсона сложить полномочия до конца срока.