Минфин США внес в санкционный список подозреваемых в кибератаках россиянина и украинца

Министерство финансов США внесло в санкционный список россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. Согласно информации на сайте ведомства, их обвинили в совершении киберпреступлений.

По данным телеканала CNN, обоих мужчин подозревают в непосредственном участии в работе хакерской группировки REvil, которая атаковала сервера американской фирмы по разработке программного обеспечения Kaseya. Оттуда программа вымогатель распространилась по всему миру.

Журналисты выяснили, что 22-летнего Васинского задержали в Польше в октябре. В ближайшее время его выдадут американским властям. Вторым подозреваемым по делу проходит 28-летний россиянин Евгений Полянин.

Кроме обвинения в кибератаках против них могут завести уголовные дела о сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. В рамках расследования, американские следователи заморозили около шести миллионов долларов на счетах, которые могут быть связаны с Васинским.

В конце октября газета The New York Times сообщила о секретных онлайн совещаниях советника Белого дома Энн Нюбергер с представителем Кремля о совместной борьбе с хакерами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин пообщался по телефону с главой Уильямом Бернсом. Одной из тем беседы была кибербезопасность.