NYT: Россия и США провели тайные переговоры по вопросам кибербезопасности

Вопросы кибербезопасности стали темой секретных онлайн обсуждений советника Белого дома Энн Нюбергер с представителем Кремля. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По словам собеседников издания, такие переговоры продолжались несколько недель. В результате американские чиновники получили имена и другие данные о хакерах, которые занимались атаками на Америку.

По словам одного из неназванных чиновников, сейчас все ждут, что полученные данные приведут к арестам злоумышленников, чтобы понять серьезность намерений Москвы сотрудничать в сфере кибербезопасности.

Официальные лица обеих держав утверждают, что переговоры пока не привели ни к каким существенным результатам, но такие контакты позволяют удерживать под контролем напряженные российско-американские отношения.

С предложением о совместной работе по противостоянию киберпреступлениям президент России Владимир Путин выступил на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Путин неоднократно говорил, что все обвинения России в кибератаках не имеют под собой никаких оснований. Он отмечал, что ни разу США не предоставили никаких доказательств, хотя Москва, в свою очередь, неоднократно призывала вести совместную работу для борьбы с киберпреступлениями.