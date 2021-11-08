Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и директора ЦРУ Бернса

Вопросы двусторонних отношений, кибербезопасности и решение кризисной ситуации в дипломатической практике обсудили президент России Владимир Путин и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе телефонных переговоров. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что телефонные переговоры российского лидера и главы одной из спецслужб США прошли на прошлой неделе.

«Обсуждались двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам», — заявил Песков. Также он добавил, что в ходе беседы затрагивались вопросы кибербезопасности.

Уильям Бернс позвонил президенту России Владимиру Путину во время своего визита в Москву. Глава ЦРУ прибыл в российскую столицу 2 ноября. Он встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В посольстве США уточнили, что делегация во главе с Уильямом Бернсом провела в Москве два дня.