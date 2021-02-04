Минэнерго США предсказало взлет цен на нефть выше 173 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent может подняться до 173 долларов за баррель к 2050 году. Такое предположение сделало информационное управление при Минэнерго США.

Документ, цитируемый «Российской Газетой», рассматривает три потенциальных сценария: высоких цен, реалистичный и негативный. В первом варианте к 2050 году стоимость барреля нефти Brent может подняться до 173 долларов «по курсу 2020 года».

В реалистичном прогнозе к 2050 году цена Brent составит 95 долларов, а в негативном — 48 долларов за баррель. Эксперты, являющиеся авторами сценариев, опирались в собственных оценках на возможные решения ОПЕК по регулировке нефтяного рынка и действий стран, которые не входят в содружество.

Сейчас баррель Brent продается за 58,8 доллара, а WTI — за 56,1 доллара. Цены растут на данных об 99% уровне выполнения сделки ОПЕК+. Также поддержку котировкам оказывает решение Саудовской Аравии и еще нескольких членов нефтяного содружества дополнительно, сверх своих обязательств, снизить производство в феврале–марте этого года на 1,425 млн баррелей в сутки.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобытчиками, чтобы контролировать квоты по добычи нефти. В составе ОПЕК находится 10 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14% мировой нефтедобычи).