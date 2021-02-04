Цена нефти Brent превысила $59 за баррель впервые за год

Цена на нефть марки Brent на биржах превысила 59 долларов за баррель. Последний раз такие значения были в феврале прошлого года. Об этом говорят данные торгов.

По состоянию на 10:53 цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,31% — до 58,87 доллара за баррель, несколько минут до этого показатель находился на отметке в 59,01 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI подросла на 0,77% — до 56,12 доллара за баррель, сообщило РИА «Новости».

Как написало агентство Bloomberg, это связано с заявлением министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В нем сказано о необходимости выровнять рынок. В комитете добавили, что спрос на нефть останется неопределенным в ближайшее время. Однако он будет увеличиваться из-за создания вакцин против коронавируса, уточнила «Газета.ru».

Цены на нефть рухнули в начале марта 2020 года из-за ситуации с пандемией и разрыва сделки ОПЕК+. В понедельник, 9 марта, нефть марки Brent стоила чуть более 31 доллара за баррель.

Однако позже ОПЕК и не входящие в организацию страны все же заключили новую сделку по сокращению добычи нефти, и рынок постепенно начал приходить в себя.

В начале 2021 года страны ОПЕК+ уточнили параметры сделки по сокращению нефтедобычи на февраль и март. Россия и Казахстан увеличат производство, а Саудовская Аравия дополнительно уменьшит добычу.