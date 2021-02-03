Курс валют снизился на открытии торгов

Доллар стоил 76,06 рубля, а евро — 91,53 рубля. Позже курс доллара упал до 75,95 рубля, курс евро снизился до 91,45 рубля.

Нефть при этом выросла. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 57,85 доллара за баррель, стоимость нефти сорта WTI подорожала до 54,94 доллара за баррель.

Ранее стало известно, куда не стоит вкладывать деньги в период кризиса.