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    03 декабря 2020, 22:28

    Миккельсен пообещал сохранить образ Грин-де-Вальда после ухода Деппа

    Дарья Морозова

    Актер Мадс Миккельсен рассказал, что постарается на разочаровать зрителей в роли Грин-де-Вальда во Франшизе «Фантастические твари» после ухода из проекта его предшественника Джонни Деппа. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
    Миккельсен пообещал сохранить образ Грин-де-Вальда после ухода Деппа

    Миккельсен уточнил, что попал в затруднительное положение. С одной стороны он рад принять участие в таком масштабном проекте. С другой, на него легла огромная ответственность перед зрителями, которые привыкли к персонажу в исполнении Джонни Деппа.

    «Мы должны как-то связать то, что сделал Джонни, с тем, что буду делать я», — рассказал он.

    Ранее кинокомпания Warner Bros. вернула фильм «Фантастические твари 3» в свой календарь премьер. Поклонники вселенной Гарри Поттера увидят продолжение спин-оффа франшизы 15 июля 2022 года.

    Изначально планировалось, что фильм представят публике в середине ноября 2021 года. Но расписание пересмотрели после ухода из проекта Джонни Деппа.

    Актера, сыгравшего волшебника Грин-де-Вальда, попросили отказаться от роли после нового витка скандала с его бывшей супругой, которая обвинила его в домашнем насилии.