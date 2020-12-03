Миккельсен пообещал сохранить образ Грин-де-Вальда после ухода Деппа

Миккельсен уточнил, что попал в затруднительное положение. С одной стороны он рад принять участие в таком масштабном проекте. С другой, на него легла огромная ответственность перед зрителями, которые привыкли к персонажу в исполнении Джонни Деппа.

«Мы должны как-то связать то, что сделал Джонни, с тем, что буду делать я», — рассказал он.

Ранее кинокомпания Warner Bros. вернула фильм «Фантастические твари 3» в свой календарь премьер. Поклонники вселенной Гарри Поттера увидят продолжение спин-оффа франшизы 15 июля 2022 года.

Изначально планировалось, что фильм представят публике в середине ноября 2021 года. Но расписание пересмотрели после ухода из проекта Джонни Деппа.

Актера, сыгравшего волшебника Грин-де-Вальда, попросили отказаться от роли после нового витка скандала с его бывшей супругой, которая обвинила его в домашнем насилии.