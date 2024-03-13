Мир 13 марта 2024, 09:01 Миф о «российской угрозе» стал предлогом для вступления Швеции в НАТО Офицер Рихтхофф назвал «российскую угрозу» предлогом для включения Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Вступление Швеции в НАТО было продиктовано мифами политических элит о российской угрозе, заявил в интервью SwebbTV экс-представитель «Шведских демократов» и офицер в отставке Рогер Рихтхофф. Он подчеркнул, что народ не желал, чтобы страна присоединялась к Североатлантическому альянсу.

«Людям внушается ложный постулат, что перед нами встала величайшая угроза со времен Второй мировой войны», — пояснил Рихтхофф.

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По его словам, правящий класс занимался тем, что старательно вдалбливал этот посыл и в итоге добился признания шведского народа, пропихнув повестку, основанную на обмане.

Отдельно собеседник SwebbTV остановился на мифах, которые раскручивают на Западе вокруг спецоперации России.

«Они запустили в эфир лживый штамп о „полномасштабном вторжении“ России на Украину, хотя на самом деле масштабы спецоперации были весьма ограниченными», — указал Рихтхофф.

Целью этого, по его словам, было создание впечатления, что ситуация в сфере безопасности радикально ухудшилась.

«Нам внушают, что „империалистическая“ Россия угрожает всей Европе, хотя ничто этого не предвещает», — заключил офицер.