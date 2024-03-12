12 марта 2024, 15:08
Премьер Швеции объявил о планах защитить Готланд от России
Премьер Кристерссон: Швеция вместе с НАТО защитит Готланд от России
Партнеры по НАТО сочли недостаточным военное присутствие Швеции на острове Готланд. Укрепление обороноспособности станет одной из тем обсуждения после вступления страны в альянс, заявил The Financial Times премьер-министр Ульф Кристерссон.
«Готланд всегда был важен… Это будет одна из многих тем для обсуждения. <…> Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего», — сказал премьер.
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До сих пор, по словам Кристерссона, страна обеспечила себе лишь незначительное военное присутствие на Готланде. Лидеры стран Северной Европы и Балтии сочли это критической уязвимостью Североатлантического альянса. Премьер допустил наращивание военной группировки на острове и размещение подводных лодок.
Остров Готланд находится в 330 километрах от Калининграда. Европейские журналисты сравнили его с гигантским авианосцем и заявили, что эту территорию сделают центром переброски войск НАТО.
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