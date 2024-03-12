Мир 12 марта 2024, 11:58 Швеция отказалась от постоянных баз НАТО на своей территории Глава МИД Билльстрем: Швеция не хочет размещения баз НАТО на своей территории РИА «Новости»

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Шведские власти не хотели бы размещать постоянные базы военно-политического блока НАТО на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в интервью агентству Anadolu.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — сказал высокопоставленный дипломат.

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Швеция 7 марта официально присоединилась к альянсу. Накануне в штабе организации в Брюсселе подняли шведский государственный флаг.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории Швеции не будет ядерного оружия. Он подчеркнул, что расширение альянса за счет скандинавских стран пойдет на пользу региону. При этом Столтенберг не увидел угрозы для Швеции со стороны России.