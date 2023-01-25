Мир 25 января 2023, 07:01 МИД Украины запросил в западных странах данные на военнообязанных беженцев Офицер ЛНР Марочко предупредил о депортации беженцев Украины с Запада на мобилизацию в ВСУ РИА «Новости»

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В ближайшее время военнообязанных украинских беженцев начнут депортировать на родину для призыва в армию. МИД Украины уже подал запросы коллегам в западных странах, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сайту Ura.ru.

«Эта работа уже ведется, и, я думаю, их будут депортировать в ближайшее время», — предупредил он.

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Андрей Марочко сказал, что внешнеполитическое ведомство разослало по некоторым западным странам запросы с требованием предоставить информацию о беженцах, которые подлежат мобилизации. Он уверен, что военнообязанных мужчин начнут задерживать и отправлять на родину для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины, так как законодательно это не запрещено.

Ранее немцы сами потребовали выслать украинских беженцев и закрыть границы. Читатели Der Spiegel отреагировали на заявление властей Берлина о том, что не осталось ни мест для размещения, ни финансирования на прием приезжих. Депортацию украинцев для службы в армии власти Европы обсуждали еще в июне 2022 года, рассказали в Херсонской области. Украинское руководство вынуждено пойти на этот шаг из-за больших потерь.