Украинских мужчин могут депортировать из Европы ради принудительной мобилизации на родине. Такую возможность обсуждают в Евросоюзе, заявил сайту «Украина.ру» замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Жители Николаевской и Одесской областей ждут освобождения от националистов и сражаться на стороне Вооруженных сил Украины, поэтому украинская армия нуждается в бойцах. По этой причине беженцев могут вернуть на родину.

«Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды „могилизации“. Не мобилизации, а именно „могилизации“», — сказал Кирилл Стремоусов.

Власти Украины объявили принудительную мобилизацию жителей Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей, сообщили в Минобороны России. Органы национальной полиции заблокировали населенные пункты и задерживают мужчин всех возрастов, которые могут участвовать в боевых действиях. Тем временем европейцы устали от украинских беженцев. В Великобритании сотни семей не взяли на подселение, а в Швейцарии предупредили, что могут выселить приезжих.