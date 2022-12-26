Мир 26 декабря 2022, 11:46 МИД Украины поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН Глава МИД Украины Кулеба: страна официально выступит с призывом исключить РФ из СБ ООН flickr

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Власти Украины сегодня, 26 декабря, озвучат официальное заявление о том, что Россию нужно исключить из Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона.

По мнению украинской стороны, Россия не имеет права оставаться в этой организации.

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«Имеет ли Россия право оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и находиться в Организации Объединенных Наций? У нас есть ответ: нет, не имеет», — подчеркнул Кулеба.

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Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил в перспективе разработать механизм «как минимум приостановки» членства России в Совбезе ООН, при этом признав, что сейчас это невозможно. По утверждению Мишеля, Россия нарушает нормы международного права.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявляла, что. если бы был способ исключить Россию из Совбеза ООН, США бы «немедленно приступили к этому». Представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над ее словами, отметив, что США приступили бы и к порабощению вселенной, если бы способ был.