Мир 16 декабря 2022, 08:20 «Просто способа нет». Захарова посмеялась над бессилием США исключить Россию из СБ ООН Представитель МИД Захарова: США приступили бы к уничтожению России при наличии плана РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над словами пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что если бы был способ исключить Россию из Совбеза ООН, США бы «немедленно приступили к этому». Захарова в своем Telegram-канале отметила, что США могли бы много чего сделать, в частности уничтожить Россию и завладеть вселенной, «просто такого способа нет, слава богу».

«Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили», — саркастично добавила представитель МИД.

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Ранее, выступая на брифинге, Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут вмешиваться в противостояние с Россией, однако продолжат поставки оружия на Украину. По ее мнению, эти поставки не делают Соединенные Штаты участников конфликта. США «ни сейчас, ни до этого» не находились в состоянии войны с Россией, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

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