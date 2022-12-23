Мир 23 декабря 2022, 16:14 Евросовет задумался о создании механизма приостановки членства России в СБ ООН Мишель: нужно создать механизм приостановки членства России в СБ ООН РИА «Новости»

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил создать механизм «приостановки» членства России в Совбезе ООН. Такой работой, по его мнению, можно заняться в перспективе, потому что в настоящее время это невозможно, сообщил RTVI.

В интервью телеканалу Мишель заявил, что Россия нарушает нормы международного права, но при этом является постоянным членом Совбеза ООН. На фоне этого, по его словам, нужно установить механизм приостановки членства страны в структуре.

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«Я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — пояснил глава Евросовета.

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Тут же политик оговорился, заметив, что сейчас это сделать невозможно, так как такой механизм приведет в тупик сам концепт безопасности ООН.

«Я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной — например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка», — добавил Мишель.

По его мнению, глубокая реформа системы ООН обязательно наступит в будущем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров осенью заявил о том, что рассуждения о расширении Совбеза ООН за счет западных стран звучат смешно, так как не привнесут в организацию ничего нового.

Министр напомнил, что Германия и Япония, которые считают себя кандидатами на постоянное членство в СБ ООН, действуют по указке властей США.