МИД Турции пока не объявил персонами нон грата послов 10 стран
РИА Новости: МИД Турции пока не объявлял персонами нон грата послов 10 стран за призыв освободить Кавалу
Послов 10 стран, которые призывали освободить известного правозащитника Османа Кавалу, пока официально не объявили персонами нон грата. Их вызывали в министерство, чтобы напомнить о необходимости соблюдать Вескую конвенцию о дипломатических сношениях.
Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве после заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана. О том, что он дал распоряжение объявить их персонами, чье присутствие нежелательно.
Речь идет о послах Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они призвали освободить Османа Кавалу. Турецкий правозащитник поддерживал проекты этнических и религиозных меньшинств. В частности, примирение турецкого и армянского населения, а также мирное решение курдского вопроса. В феврале он был оправдан по делу о протестах в Стамбуле в 2013 году, но тут же арестован по делу об участии в попытке госпереворота в 2016 году.
После заявления Эрдогана ни одно из посольств не объявило, что его главы стали персонами нон грата.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай объяснил недовольство властей тем, что иностранные послы превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательство в судебные дела.