МИД Турции пока не объявил персонами нон грата послов 10 стран

Послов 10 стран, которые призывали освободить известного правозащитника Османа Кавалу, пока официально не объявили персонами нон грата. Их вызывали в министерство, чтобы напомнить о необходимости соблюдать Вескую конвенцию о дипломатических сношениях.

Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве после заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана. О том, что он дал распоряжение объявить их персонами, чье присутствие нежелательно.

Речь идет о послах Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они призвали освободить Османа Кавалу. Турецкий правозащитник поддерживал проекты этнических и религиозных меньшинств. В частности, примирение турецкого и армянского населения, а также мирное решение курдского вопроса. В феврале он был оправдан по делу о протестах в Стамбуле в 2013 году, но тут же арестован по делу об участии в попытке госпереворота в 2016 году.

После заявления Эрдогана ни одно из посольств не объявило, что его главы стали персонами нон грата.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай объяснил недовольство властей тем, что иностранные послы превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательство в судебные дела.