Эрдоган объявил послов десяти стран персонами нон грата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил персонами нон грата послов 10 стран. Речь идет про представителей США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Об этом он сообщил во время своего выступления в городе Эскишехир — трансляцию вели в Twitter Эрдогана.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата», — сказал он.

Такое решение президент Турции принял после призывов дипломатов освободить правозащитника Осману Кавалу. После таких заявлений их вызвали в МИД Турции. Там дипломатам напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Осман Кавала — правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ. Он также выступает в поддержку проектов этнических и религиозных меньшинств, многие из которых имеют международную направленность. В их числе — мирное решение курдского вопроса и примирение турецкого и армянского населений.

Кавалу подозревали в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. В феврале 2020 года суд Турции его оправдал, но прокуратура в тот же день арестовала его снова. Уже по другой причине — за участие в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.