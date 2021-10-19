Турция обвинила послов 10 стран во вмешательстве в судебные дела. Грядет дипломатический скандал?

Турция обвинила послов 10 стран во вмешательстве в судебные дела. Это масштабное событие демонстрирует нежелание Реджепа Тайипа Эрдогана пускать кого-либо во внутренние дела страны, даже если речь идет о США или ЕС. Дипломаты поплатились за призыв своих посольств освободить правозащитника Османа Кавалу, на которого у Запада могут быть свои планы.

Обвинение послов 10 стран — масштабное дело

Во вмешательстве в судебные дела обвинили послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.

«Послы некоторых стран, которые должны были проявить уважение к независимости страны, в которой они работают, а также к независимости суда, превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательству в судебные дела. Суды в Турции независимы, а Турция — полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие желания в своих странах», — пояснил вице-президент Турции Фуат Октай в Twitter.

Обвинения сразу 10 послов назвали масштабным событием в мире дипломатии. Такое мнение в разговоре с «360» выразил журналист-международник сирийского происхождения Аббас Джума. Правда, по его словам, были схожие ситуации и большего масштаба.

«Например, недавно более 25 стран объявили о выдворении российских дипломатов в связи с якобы отравлением в Солсбери Скрипалей. Там речь шла, если мне память не изменяет, о 150 дипломатах, которые вынуждены были вернуться в Россию. Вот это был масштаб, это был скандал. Но то, что произошло в Турции, тоже очень серьезно. <…> Это очень масштабно», — подчеркнул Джума.

При этом он отметил, что подобные действия в целом укладываются в риторику главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который давно намекает на особую роль своей страны на мировой арене. При этом он все же вряд ли решится именно на высылку дипломатов. Это было бы слишком громко, считает журналист. По данным местных СМИ, послов пока просто вызвали в МИД.

С одной стороны, это ничего не значит, не угрожает никаким сокрушительным международным скандалом, как это было со Скрипалями. <…> В данном случае шума и высылки дипломатов, скорее всего, не произойдет. Но это лишний раз подчеркивает особый путь Турции и то, что она не потерпит вмешательства извне. Для Турции авторитетов нет Аббас Джума.

Почему Запад заступается за Османа Кавалу

Послы 10 стран вступились за Османа Кавалу — знаменитого в Турции правозащитника. Он основал культурный фонд Anadolu Kültür AŞ. Эта организация поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, которые зачастую имеют международную направленность. Среди поднимаемых фондом тем — примирение между турецким и армянским населением, а также мирное решение курдского вопроса.

В прошлом году турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Но в тот же день прокуратура Стамбула выдала другой ордер на арест правозащитника. Ему предъявили новые обвинения — в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Тем временем Осман Кавала интересен Западу. Это связано с тем, что в тюрьмах Турции находится достаточно много заключенных со схожими обвинениями, в схожих ситуациях. Однако 10 стран заступились именно за этого правозащитника. Об этом в разговоре с «360» напомнил политолог Маис Курбанов.

«Это доказательство того, что он знает много секретов. Он имеет много денег, олигарх. За его спиной есть те, кто переживает за судьбу правозащитника. Если он попадет в тюрьму, спецслужбы получат от него всю информацию, выяснят все тайны. <…> Его обвиняют в государственном перевороте, власти имеют достаточно доказательств его участия. Единственное, что в этой ситуации может Запад, — давить на Эрдогана и показывать, как в Турции ущемляются права человека», — заключил Курбанов.