Мир 22 февраля 2023, 20:26 МИД сообщил, что Украина предложила России сложить оружие и уйти из Крыма и Донбасса МИД России назвал неприемлемыми требования Украины уйти из Крыма и Донбасса Pixabay

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Украинские власти требуют от России сложить оружие и покинуть Крым и Донбасс, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, разговор на таких условиях невозможен.

Захарова напомнила, что в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете ведения переговоров с Владимиром Путиным. После этого украинский лидер начал выдвигать ультиматумы, выставляя их «мирными инициативами». Последняя из них полностью оторвана от реалий, отметила представитель МИД.

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«Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал. Разумеется, на таких условиях разговор невозможен», — подчеркнула Мария Захарова.

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Для скорейшего достижения мира Запад и его «киевские подопечные» должны проявить политическую волю, отметила представитель Министерства иностранных дел России. Мария Захарова добавила, что сейчас желание США продолжать украинский конфликт перевешивает появляющиеся миротворческие инициативы. Китай желает содействовать урегулированию кризиса, и Россия приветствует это, добавила представитель МИД.