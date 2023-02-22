22 февраля 2023, 17:00
Захарова назвала условие установления мира на Украине
Представитель МИД Захарова: для мира на Украине нужна политическая воля Запада
Для того, чтобы на Украине установился мир, нужна политическая воля ее властей и Запада, а пока нет ни того ни другого. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Для скорейшего мира нужно политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем», — подчеркнула она.
Реклама
Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что Запад пытается навредить России уже не только в рамках украинского конфликта, но и во всех возможных сферах. Однако даже отправка западных самолетов для ВСУ не помешает России выполнить все поставленные задачи спецоперации, подчеркнул замминистра.
Реклама
О том, что Украина уже фактически проиграла в конфликте с Россией, заявил даже американский разведчик Скотт Риттер. ВСУ обречены, что бы ни говорил Запад, считает он.
Тем временем Китай запланировал представить план по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Мария Захарова
Запад
МИД РФ
Украина
Реклама
Реклама