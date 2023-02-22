Власть 22 февраля 2023, 17:00 Захарова назвала условие установления мира на Украине Представитель МИД Захарова: для мира на Украине нужна политическая воля Запада

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Для того, чтобы на Украине установился мир, нужна политическая воля ее властей и Запада, а пока нет ни того ни другого. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Для скорейшего мира нужно политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем», — подчеркнула она.

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Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что Запад пытается навредить России уже не только в рамках украинского конфликта, но и во всех возможных сферах. Однако даже отправка западных самолетов для ВСУ не помешает России выполнить все поставленные задачи спецоперации, подчеркнул замминистра.

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О том, что Украина уже фактически проиграла в конфликте с Россией, заявил даже американский разведчик Скотт Риттер. ВСУ обречены, что бы ни говорил Запад, считает он.

Тем временем Китай запланировал представить план по мирному урегулированию конфликта на Украине.