Мир 22 февраля 2023, 16:55 Захарова заявила о приветствии желания Китая содействовать урегулированию кризиса на Украине Представитель МИД Захарова: украинские власти не готовы на самостоятельные действия РИА «Новости»

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Россия приветствует стремление Китая сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В ходе брифинга по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с членом Политбюро Компартии КНР Ван И она отметила, что украинские власти неспособны принимать самостоятельные решения. Трансляцию выступления Захаровой провели на YouTube-канале министерства.

«Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса <…> киевский режим сегодня на самостоятельные действия не готов», — подчеркнула Захарова.

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По ее словам, власти Украины не могут себе позволить принимать решения, а потому не являются самостоятельным игроком на международной арене.

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Днем 22 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И провел встречу с главой МИД Сергеем Лавровым. Китайский дипломат рассказал, что давление со стороны международного сообщества не оказали негативного влияния на отношения двух стран.