МИД Словакии извинился за слова о передаче части Украины за вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье. СМИ предполагают, что в этом есть корыстный умысел.

«Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины», — написал Корчок на своей личной странице в Facebook.

Ранее Игор Матович раскритиковал президента страны Зузану Чапутову из-за ее неодобрения поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в своем Faceboook, где отметил, что ежедневно из-за вируса умирают сотни людей и самой большой проблемой является то, что эффективная вакцина бракуется только потому, что она из России.

Также он в шутку заявил, что якобы пообещал Российскому государству в обмен на поставку вакцины отдать Закарпатскую Украину. Позже он уточнил, что ничего не обещал россиянам, а они от него ничего не требовали. Это заявление с неодобрением восприняли в Киеве, МИД Украины потребовал официальных извинений от Братиславы, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Матовичу обменять вакцину на несколько регионов Словакии.

Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V» 1 марта. Первый миллион доз предполагается доставить в течение марта и апреля. Вакцинация в стране начнется в течение двух недель.