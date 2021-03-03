Кусок Украины в обмен на «Спутник V». Киев требует извинений за шутку премьера Словакии

МИД Украины потребовал официальных извинений от словацкого премьер-министра Игоря Матовича, который в шутку пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса.

Временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе вызвали в украинское дипломатическое ведомство. Ему выразили протест «из-за некорректных высказываний премьер-министра», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

«Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Как там добавили, украинский посол Юрий Мушка также «совершил соответствующий демарш» в МИД Словакии.

В Словакии начался политический кризис из-за того, что премьер-министр страны заключил сделку по приобретению российской вакцины против коронавируса. Многие политики заявили, что это подрывает прозападную позицию страны. А премьер призвал коллег забыть о политике и подумать о здоровье своих граждан.