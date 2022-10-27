МИД России заявил о возможности избежать гонки вооружений в космосе | 360°

Мир 27 октября 2022, 00:31 МИД России заявил о возможности избежать гонки вооружений в космосе Дипломат Воронцов: гонки вооружений в космосе еще можно избежать Unsplash

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Гонки вооружений в космическом пространстве еще можно не допустить, так как точка невозврата не пройдена. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН, написало РИА «Новости».

«Убеждены, что на нынешнем этапе еще возможно не допустить запуска полномасштабной гонки вооружений в космосе. Точка невозврата пока не пройдена», — отметил Воронцов.

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Ранее он сообщил, что Россия призвала провести переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе. Инициативу поддержала Белоруссия, а также Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия. По словам дипломата, всем государствам-членам ООН предложили разработать инструмент, обязывающий не допустить такой гонки вооружений.

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Обсуждение хотят стоить на российско-китайском проекте Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

В середине сентября входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества страны призвали использовать космос только в мирных целях. Для этого они предложили подписать международный документ.